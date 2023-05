Conferenza stampa Pioli: «C’è concentrazione massima per domani. Giochiamo contro la seconda in classifica». Le parole del tecnico del Milan

Durante la Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, Stefano Pioli tecnico del Milan, ha presentato la gara di domani. Le sue parole:

LAZIO: «Pensando alla Lazio, l’altra arriverà, ci sarà tempo per farci trovare pronti. C’è concentrazione massima per domani. Giochiamo contro la seconda in classifica che ha preso slancio dall’uscita dalle coppe. La Lazio è forte molto centralmente, poi da lì vanno sull’esterno. È una squadra completa. Bisogna essere molto compatti in fase difensiva. La gara di domani influenzerà la Champions? No, nel modo più assoluto. La Champions è una cosa a parte»

