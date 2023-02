Conferenza stampa Petrescu: le parole del tecnico del Cluj dopo la Lazio

Dan Petrescu, tecnico del Cluj, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio in Conference League: le sue dichiarazioni

Intervenuto nel post-partita di Lazio–Cluj, Dan Petrescu, tecnico degli ospiti, ha dichiarato in conferenza stampa:

«Anche se fossero rimasti in nove il risultato non sarebbe cambiato, c’è una notevole differenza di valore. Non abbiamo avuto molte occasioni, il valore dell’avversario va riconosciuto. Immobile? Ogni anno dimostra quanto vale. Milinkovic-Savic? Centrocampista meraviglioso che vale 100 milioni. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, ho giocato con tre attaccanti, se giochi così vuol dire che il coraggio c’è ma il coraggio non basta. Al ritorno la Lazio è favorita anche se il calcio è calcio. Ce la metteremo tutta per vincere. Espulsione di Patric? Dalla panchina non si vede bene ma un arbitro inglese se non è rosso non da il rosso. Sarri? Mi ha chiesto com’è il tempo a Cluj, se fa freddo. Prima della partita mi ha detto che Zola è stato il suo secondo al Chelsea, è stato anche mio compagno di squadra, gli ho fatto i complimenti per quello che ha vinto con i blues. E’ un grande allenatore».