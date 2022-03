Conferenza stampa Mancini: «Immobile via? Sarebbe andato in tribuna»

Il c.t. della Nazionale Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Turchia

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Turchia.

PERMANENZA – «Abbiamo parlato col presidente in questi giorni, siamo allineati su tutto. Fa piacere, poi ne riparleremo nei prossimi giorni: ora pensiamo a questa partita, poi con calma discuteremo sulle cose da migliorare per il futuro. Tutto qui».

IMMOBILE VIA – «Io li ho obbligati ad andare via. Se noi possiamo fare qualcosa per i ragazzi e per i club, erano giocatori che sarebbero andati in tribuna. L’abbiamo già fatto in altre trasferte. Alcuni avevano problemi fisici, come stamattina Florenzi e Politano. Insigne aveva un problema fisico che aveva anche a Napoli. Immobile non avrebbe giocato, sarebbe andato in tribuna».

