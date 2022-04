Conferenza stampa Juric, le parole del tecnico granata alla vigilia di Lazio-Torino

Domani la Lazio sfiderà il Torino e mister Juric ha presentato il match, durante la canonica conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole:

LAZIO – «Vogliamo ripetere le buone prestazioni e cercare di crescere. La Lazio con Sarri ha trovato una fisionomia, ogni tanto fa passi falsi ma già da mesi giocano come vuole lui. Dobbiamo rispondere bene».

OBIETTIVI – «Vorrei fare più vittorie possibili e giocare bene, oltre a migliorare su tanti aspetti. 47 o 50 punti non cambia la vita, te la cambia se fai qualcosa in più. Ma non sono ossessionato. Motivazioni? Non esiste che calino le mie o quelle dei giocatori. Dobbiamo stare sul pezzo con voglia di giocarcela, non credo che possa succedere».

CONDIZIONE SINGOLI – «Gioca Vojvoda in questo momento sta meglio di Ansaldi che invece ha giocato poco. Sanabria può essere convocato dopo che ha ripresa ad allenarsi con noi. Per Mandragora ci sarà da attendere la settimana prossima».

BELOTTI – «Mi piace sotto tutti i profili. Gli credo ciecamente quando dice che deciderà a fine anno. Valuterà le soluzioni e deciderà cosa è meglio per lui. Dovesse rimanere sarei molto felice. Quando sta bene è veramente forte»