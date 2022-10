Lazio Sturm, Ilzer: «Lazzari non andava espulso. E Immobile...»

Il tecnico dello Sturm Graz Ilzer ha analizzato il match con la Lazio di ieri sera. Queste le sue dichiarazioni

Il tecnico dello Sturm Graz Ilzer ha analizzato il match con la Lazio di ieri sera. Queste le sue dichiarazioni:

«La partita di oggi ha avuto tutto quello che potesse caratterizzarla a livello europeo. Nel primo tempo la Lazio è stata più forte, ma poi siamo riusciti a venir fuori. Secondo me il nostro gioco è stato migliore, ci dispiace perché avremmo meritato la vittoria. E’ stato un lavoro eccellente quanto fatto dall’arbitro, ma l’unica cosa non corretta è l’espulsione di Lazzari. Nella seconda parte c’era molto nervosismo, con Immobile che ha continuamente provocato i giocatori e lì si sarebbe potuti intervenire diversamente. Sicuramente la decisione dell’espulsione è stata sbagliata, sul calcio di rigore non c’è stato un contatto voluto, ma non era molto visibile. Emegha porta molto dinamismo e velocità nel possesso palla, durante la partita abbiamo visto che non poteva reggere l’urto della Lazio e abbiamo inserito Boving per questo motivo. Va ricordato che abbiamo affrontato grandissimi giocatori a livello internazionale come Pedro e Immobile. Il risultato è ottimo e abbiamo giocato molto bene contro una squadra eccellente».