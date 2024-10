Conferenza stampa Gilardino: «Lazio? Ha giocatori che nell'uno contro uno fanno la differenza. Su Baroni...»

Conferenza stampa Gilardino, l’allenatore del Genoa ha parlato così della prestazione della sua squadra nella sconfitta dell’Olimpico

Intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio–Genoa, Alberto Gilardino ha parlato così della prestazione della sua squadra:

PAROLE – «Abbiamo fatto un buon inizio della partita, così a caldo. Siamo rimasti in partita fino al secondo gol della Lazio, i ragazzi hanno dato tutto. Ho dovuto fare delle scelte obbligate, come Thorsby davanti a Pinamonti. Per quanto riguarda le risorse, sia dall’inizio che nelle sostituzioni, siamo in energenza. Però i ragazzi sono stati dentro la partita 70-75 minuti, il secondo e il terzo gol non li dovevamo prendere così facilemente. Balotelli? Non può risolvere da solo i problemi del gruppo, l’importanza sarà sempre la squadra. Arriverà dopo un periodo di inattività dalle gare, tuttavia confidiamo possa essere presto al top.

Incazzati sì, ma non tristi. Quest’anno lo sappiamo: quest’anno dobbiamo fare una missione, un’impresa difficilissima. Sono convinto che pian piano rivedremo la luce, la squadra ha bisogno di fiducia, consapevolezza, da ottenere tramite prestazioni e risultati. Dobbiamo continuare a lavorare, giorno dopo griono. Tra cinque giorni già giocheremo di nuovo (…) Non posso recriminare su quello che hanno dato i ragazzi in campo, dobbiamo avere più cura dei dettagli, essere più precisi, più ordinari.

Futuro? Lo dovete chiedere alla società, loro hanno diritto di fare ogni tipo di riflessione in merito. Io e il mio staff lavoriamo giorno e notte per migliorare. Abbiamo fatto una stagione molto ma molto importante, ora anche nelle difficoltà sto dentro, lavoro, voglio dare il mio contributo alla squadra e ai ragazzi per tirarci fuori da questa situazione.

Lazio? Ha un DNA forte, identità forte. Giocatori che nell’uno contro uno possono fare la differenza. Son tutti giocatori che ti puntano, creano superiorità numerica, possono mettere in difficoltà chiunque. Ha la fortuna di avere un allenatore che ha fatto la gavetta, si è meritato questa panchina e sta facendo ottime cose».