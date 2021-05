D’Aversa avvisa la Lazio «Si va sempre in campo per vincere»

Roberto D’Aversa parla alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, proiettandosi anche alla prossima partita con la Lazio

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. L’allenatore dei ducali ha pensato anche alla sfida contro la Lazio. Queste le sue parole

ULTIME SFIDE- «Ogni volta che si va in campo si va per vincere, anche se siamo retrocessi. Ci deve essere la volontà dei giocatori che sanno che giocheranno partite come con l’Atalanta, che è una realtà stupenda, di andare a Roma con la Lazio. Ci si deve sentire fortunati a giocare queste partite».