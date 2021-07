Conferenza stampa Bonucci: «Nessuna paura dell’Inghilterra a Wembley»

Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore dell’Italia da Coverciano, in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilterra

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa da Coverciano in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilterra.

VINCERE A LIVELLO PERSONALE – «La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento del calcio italiano, per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per gli italiani».

EUROPEO PRO INGHILTERRA – «Pensiamo solo a giocare a calcio e a divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. In campo ci sarà il miglior spettacolo per il calcio da parte dell’Italia, dell’Inghilterra e degli arbitri. Giocare in casa loro non ci spaventa».

ATTACCO INGLESE – «Giovani contro vecchietti… Hanno attaccanti fortissimi, servirà una grande attenzione verso di loro, della difesa e di tutta la squadra. Sappiamo le difficoltà che possono darci e dovremo stare attenti alla loro velocità».