Conferenza stampa Belotti: «Con Immobile nessuna rivalità»

Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale azzurra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Galles.

DUALISMO IMMOBILE – «Sono contento per lui quando fa gol e quando aiuta la squadra a vincere. Rappresentiamo una Nazione, quindi se segna siamo tutti felici. Il mio rapporto con Ciro è ottimo».

TITOLARE – «Io mi sento titolare, il mister ci ha sempre alternati. Siamo in 26 e noi vogliamo arrivare in fondo, quindi ci sarà bisogno di tutti. Mancini è un allenatore preparato e prende le decisioni in base alla partita che c’è da giocare».

