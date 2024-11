Conferenza stampa Baroni: il tecnico non parlerà alla vigilia di Monza Lazio. Il motivo

Conferenza stampa Baroni, il tecnico biancoceleste non parlerà in vista di Monza Lazio di domenica pomeriggio. Le ultime novità

Come capitato spesso nell’ultimo periodo, Marco Baroni non presenterà in conferenza stampa la prossima sfida di campionato contro il Monza, valida per la dodicesima giornata di questo campionato.

Colpa dei tanti impegni che vedono coinvolta la Lazio nell’ultimo periodo. Il tecnico ha infatti già rilasciato diverse dichiarazioni pre e post sfida contro il Porto e parlerà nuovamente a margine del calcio d’inizio.