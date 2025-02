Conferenza stampa Baroni pre Lazio Monza: ecco quando parlerà il tecnico alla vigilia del match

Conferenza stampa Baroni pre Lazio Monza: ecco quando il tecnico presenterà la sfida di campionato

Di seguito il comunicato della Lazio sulla conferenza stampa pre partita col Monza.

COMUNICATO– Il tecnico biancoceleste Marco Baroni interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Monza domani, sabato 8 febbraio, alle ore 14:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.