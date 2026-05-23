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Lazio Pisa 2-1: finisce la partita e il campionato della Lazio. Nono posto per i biancocelesti

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2 giorni ago

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As Roma 23/05/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Pisa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Fisayo Dele Bashiru

Lazio Pisa: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 38a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

La Lazio e il Pisa si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione della signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Oscar Hiljemark per la sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO PISA 2-1

90’+3′ – Finisce 2-1 Lazio-Pisa.

82′ – Dentro Lazzari e Przyborek (esordio con la Lazio) escono Pellegrini e Dele-Bashiru.

71′ – Entra Maldini, esce Cancellieri.

60′ – STANDING-OVATION PER PEDRO! Finisce la sua avventura alla Lazio. Abbracci dei compagni, applausi dei tifosi presenti all’Olimpico. Chiude in bellezza con un gol. Cinque e abbraccio con Pedro. Al suo posto entra Dia.

50′ – Pedro mette una palla perfetta per Noslin che entra in area e da posizione defilata prova a piazzare con il destro. Para con il piede Semper

46′ – Riparte il match. Esce Gila entra Provstgaard

45′ + 1′ – Finisce il primo tempo all’Olimpico

38′ – Lazio vicina al 3-1. Pellegrini si propone bene e viene servito sulla corsa, tiro di sinistro troppo centrale.

35′ – PEDROOOOO! La Lazio la ribalta, segna proprio lui. Gran tiro di sinistro dal limite dell’area che si insacca all’angolino. Lo abbraccia tutta la panchina.

33′ GOL LAZIO! DELE-BASHIRU! Belahyane se ne va sulla sinistra, serve Dele-Bashiru che con un controllo orientato mette a sedere l’avversario e di piatto destro fa 1-1

27′ – Furlanetto sventa lo 0-2

24′ – GOL PISA! Vantaggio dei toscani con Moreo di testa.

11′ – Occasione per Pedro che si accentra sul destro e calcia preciso, Semper devia in corner

8′ – Tentativo di Marusic da posizione molto defilata, palo esterno!

6′ – Perde una brutta palla il Pisa e Cancellieri si invola verso la porta arrivato davanti a Semper ci prova con la punta, il portiere devia in corner

4′ – Ci prova Belahyane, tiro alto sopra la traversa

1′ – Dopo 30 secondi il Pisa ha subito un’occasione, tiro a giro di Vural dal vertice destro dell’area di rigore, la palla esce di poco

1′ – Inizia il match all’Olimpico

TABELLINO LAZIO PISA 2-1

GOL: 24′ Moreo, 33′ Dele-Bashiru, 35′ Pedro

AMMONIZIONI: 10′ Gila, 29′ Noslin

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro.

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. All.: Maurizio Sarri


PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.

A disp.: Nicolas, Scuffetta, Hojholt, Meister, Cuadrado, Tourè, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi. All.: Oscar Hiljemark

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Maurizio Sarri

PISA ():A disposizione: . Allenatore: Oscar Hiljemark

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

1° ASSISTENTE: Andrea Niedda della sezione di Ozieri

2° ASSISTENTE: Marco Emmanuele della sezione di Pisa

QUARTO UOMO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino

VAR: Davide Ghersini della sezione di Genova

AVAR: Marco Piccinini della sezione di Forlì

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