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Lazio Pisa 2-1: finisce la partita e il campionato della Lazio. Nono posto per i biancocelesti
Lazio Pisa: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 38a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
La Lazio e il Pisa si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione della signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Oscar Hiljemark per la sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO PISA 2-1
90’+3′ – Finisce 2-1 Lazio-Pisa.
82′ – Dentro Lazzari e Przyborek (esordio con la Lazio) escono Pellegrini e Dele-Bashiru.
71′ – Entra Maldini, esce Cancellieri.
60′ – STANDING-OVATION PER PEDRO! Finisce la sua avventura alla Lazio. Abbracci dei compagni, applausi dei tifosi presenti all’Olimpico. Chiude in bellezza con un gol. Cinque e abbraccio con Pedro. Al suo posto entra Dia.
50′ – Pedro mette una palla perfetta per Noslin che entra in area e da posizione defilata prova a piazzare con il destro. Para con il piede Semper
46′ – Riparte il match. Esce Gila entra Provstgaard
45′ + 1′ – Finisce il primo tempo all’Olimpico
38′ – Lazio vicina al 3-1. Pellegrini si propone bene e viene servito sulla corsa, tiro di sinistro troppo centrale.
35′ – PEDROOOOO! La Lazio la ribalta, segna proprio lui. Gran tiro di sinistro dal limite dell’area che si insacca all’angolino. Lo abbraccia tutta la panchina.
33′ GOL LAZIO! DELE-BASHIRU! Belahyane se ne va sulla sinistra, serve Dele-Bashiru che con un controllo orientato mette a sedere l’avversario e di piatto destro fa 1-1
27′ – Furlanetto sventa lo 0-2
24′ – GOL PISA! Vantaggio dei toscani con Moreo di testa.
11′ – Occasione per Pedro che si accentra sul destro e calcia preciso, Semper devia in corner
8′ – Tentativo di Marusic da posizione molto defilata, palo esterno!
6′ – Perde una brutta palla il Pisa e Cancellieri si invola verso la porta arrivato davanti a Semper ci prova con la punta, il portiere devia in corner
4′ – Ci prova Belahyane, tiro alto sopra la traversa
1′ – Dopo 30 secondi il Pisa ha subito un’occasione, tiro a giro di Vural dal vertice destro dell’area di rigore, la palla esce di poco
1′ – Inizia il match all’Olimpico
TABELLINO LAZIO PISA 2-1
GOL: 24′ Moreo, 33′ Dele-Bashiru, 35′ Pedro
AMMONIZIONI: 10′ Gila, 29′ Noslin
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro.
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. All.: Maurizio Sarri
PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.
A disp.: Nicolas, Scuffetta, Hojholt, Meister, Cuadrado, Tourè, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi. All.: Oscar Hiljemark
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Maurizio Sarri
PISA (): . A disposizione: . Allenatore: Oscar Hiljemark
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno
1° ASSISTENTE: Andrea Niedda della sezione di Ozieri
2° ASSISTENTE: Marco Emmanuele della sezione di Pisa
QUARTO UOMO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino
VAR: Davide Ghersini della sezione di Genova
AVAR: Marco Piccinini della sezione di Forlì
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