Intreccio di mercato tra Lazio, Bologna e Atalanta per Palladino: il valzer panchine entra nel vivo

Palladino non dovrebbe restare all’Atalanta nonostante il contratto fino al 2027: sullo sfondo anche il Bologna e l’arrivo di Sarri a Bergamo

Il futuro di Raffaele Palladino è uno dei nodi più interessanti del valzer allenatori in Serie A. Secondo quanto riportato su X dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Lazio e Bologna avrebbero chiesto informazioni sull’attuale tecnico dell’Atalanta. Una situazione da monitorare con grande attenzione, perché il suo nome potrebbe diventare centrale nelle prossime settimane.

Il dato più significativo riguarda proprio la posizione del club bergamasco. Nonostante un contratto valido fino al 2027, Palladino non dovrebbe restare sulla panchina della Dea. L’Atalanta, dal canto suo, avrebbe infatti individuato in Maurizio Sarri il profilo destinato a raccoglierne l’eredità tecnica. Una prospettiva che accenderebbe un effetto domino importante tra Bergamo, Roma e Bologna.

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Palladino nel mirino della Lazio, il Bologna resta alla finestra

Non c’è soltanto la Lazio sul tecnico. Anche il Bologna avrebbe chiesto informazioni su Palladino, segnale di un mercato allenatori estremamente fluido. Il club rossoblù potrebbe valutare nuovi scenari per la prossima stagione, mentre la candidatura dell’ex tecnico del Monza resta spendibile per società alla ricerca di un profilo giovane, già abituato alla pressione della Serie A e capace di lavorare su un’identità tattica chiara.

Il possibile approdo di Sarri all’Atalanta rappresenta il punto chiave dell’intera vicenda. Già nei giorni scorsi la Dea stava spingendo per l’attuale tecnico della Lazio, con una proposta importante dal punto di vista economico. Il suo eventuale trasferimento a Bergamo libererebbe la panchina biancoceleste e renderebbe ancora più concreto il casting laziale.

Per Palladino la situazione complessa e decisioni in arrivo

La Lazio osserva, valuta e mantiene aperte più piste. Palladino è un nome da tenere in considerazione, ma la concorrenza del Bologna e gli incastri legati a Sarri rendono lo scenario tutt’altro che semplice. Il valzer delle panchine è appena entrato nel vivo e nelle prossime settimane potrebbero arrivare mosse decisive.