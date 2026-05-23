Pedro firma un gol con una magia nell’ultima notte all’Olimpico: rete da applausi contro il Pisa

Pedro ha firmato il suo 39° gol in biancoceleste con una giocata splendida: rete dedicata al pubblico nell’ultima partita con la maglia capitolina

Pedro ha scelto il modo più bello per salutare la Lazio e il pubblico dell’Olimpico. Nel giorno della sua ultima partita in biancoceleste, lo spagnolo ha firmato il gol del momentaneo 2-1 contro il Pisa, completando la rimonta della squadra di Maurizio Sarri al 35° minuto del primo tempo. Una rete dal peso emotivo enorme, arrivata nell’ultima gara del campionato di Serie A 2025/26 e dedicata idealmente a una tifoseria che lo ha accompagnato durante tutta la sua avventura romana.

Non è stato un gol qualunque. È stato il 39° centro di Pedro con la Lazio, una firma elegante, tecnica, quasi simbolica: il modo migliore per chiudere il suo percorso all’Olimpico.

Ultimissime Lazio LIVE: crescono le tensioni tra Fabiani e Lotito! Le novità

Pedro, giocata sontuosa e tiro a giro sul secondo palo

L’azione racconta tutta la qualità del numero 9 biancoceleste. Pedro ha dialogato nello stretto con Noslin, poi si è mosso in mezzo a quattro giocatori del Pisa, trovando comunque lo spazio per liberare il destro. Il tiro a giro sul secondo palo è stato preciso, morbido e imprendibile: una giocata di classe pura, una di quelle che spiegano meglio di tante parole il valore tecnico e la lucidità dello spagnolo.

Il pubblico dell’Olimpico ha risposto con un boato speciale, consapevole di assistere a uno degli ultimi lampi di un campione che ha lasciato un segno importante nella storia recente della Lazio.

Pedro raggiunge la quota 197 gol nei club e un finale da copertina

Con questa rete, l’ex attaccante del Barcellona sale a quota 197 gol complessivi nei club. Un numero che racconta una carriera straordinaria, vissuta ai massimi livelli tra Spagna, Inghilterra e Italia. Ma il gol contro il Pisa ha un sapore diverso: non vale soltanto per il risultato, ma per il significato.

Nell’ultima notte all’Olimpico, Pedro ha regalato alla Lazio una perla da ricordare, trasformando il saluto in un momento di bellezza calcistica. Una chiusura raffinata, da grande giocatore, con il pallone spedito all’angolo e l’abbraccio ideale di tutto il popolo biancoceleste.