Condò: «Lazio divertente, Guendouzi ha fatto una grande partita» Le parole dell’opinionista

Dagli studi Sky Sport, Paolo Condò, ha commentato la vittoria della Lazio sul Sassuolo.

«Lazio divertente, il Sassuolo ha steso un tappeto rosso ma la squadra di Sarri non si è fatta troppo pregare. La Lazio è alla seconda vittoria bella in campionato, dopo la pausa ha trovato continuità perché è ripartita così come aveva finito. Rovella ha giocato bene, Guendouzi ha fatto una grande partita, bene anche Castellanos»