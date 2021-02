Cossu, condizioni in miglioramento: fuori dal reparto di rianimazione

Migliorano le condizioni di Andrea Cossu: il dirigente del Cagliariè uscito dal reparto di rianimazione, venendo trasferito in chirurgia

Migliorano le condizioni di Andrea Cossu, dirigente ed ex calciatore del Cagliari.

Dopo essere stato coinvolto in un brutto incidente stradale nella giornata di ieri, è stato trasportato in codice rosse all’ospedale Brotzu di Cagliari. Di oggi la notizia del miglioramento delle condizioni di Cossu che ha lasciato il reparto di rianimazione per essere trasferito al reparto di chirurgia.