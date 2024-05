Conceição Milan, l'ex Lazio vicino al ritorno in Italia: da calciatore ha lasciato il segno - Lazio News 24

Conceição Milan, l’ex Lazio vicino al ritorno in Italia: da calciatore ha lasciato il segno con la maglia biancoceleste

Il nome di Sérgio Conceição si fa sempre più insistente per la panchina del Milan. L’ex Lazio potrebbe dire addio al Porto per tornare in Italia. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ricordato i successi da calciatore del portoghese con la maglia biancoceleste. Ben cinque trofei tra il 1998 e il 2000, tra cui lo scudetto conquistato all’ultima giornata con la vittoria per 3-0 contro la Reggina e la sconfitta della Juve sotto il diluvio di Perugia.