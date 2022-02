Biglietti Porto Lazio: il comunicato sulla vendita dei tagliandi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha fornito le indicazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti per la gara contro il Porto

Tramite un comunicato ufficiale, la Lazio ha fornito le indicazioni per la gara di andata contro il Porto in Europa League del prossimo 17 febbraio:

La S.S. Lazio comunica che da mercoledi 9 febbraio verranno messi in vendita i tagliandi per la

trasferta della gara di Uefa Europa League Porto – Lazio di giovedi 17 febbraio.

Queste le modalità della vendita dei tagliandi:

DALLE ORE 10:00 DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO FINO ALLE 12:00 DI MARTEDI 15 FEBBRAIO

Solo on line tramite il sito Vivaticket

Il sistema on line emettera un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso

stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto.

Limite di vendita: nessun limite.

Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio style scelto nel momento dell’acquisto, oltre al

voucher acquistato on-line, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in

originale.

Settore Ospiti – Prezzo: € 30 (al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %)

I Lazio Style 1900 abilitati al ritiro dei biglietti ingresso stadio, a partire dalle ore 12:00 di giovedi 10 febbraio

fino alle ore 19:00 di martedi 15 febbraio sono:

Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66 / C

Lazio Style 1900 di Roma Est

Lazio Style 1900 di Parco Leonardo

Lazio Style 1900 di Via di Propaganda 8 / A

IMPORTANTE COMUNICAZIONE:

La S.S. Lazio informa che in occasione della gara Porto – Lazio del prossimo

17 febbraio 2022, saranno adottate le stesse misure di sicurezza valide in Italia e pertanto

i destinatari di DASPO non avranno titolo per accedere allo Estádio do Dragão di Porto.

È fondamentale presentare al ritiro dei tagliandi presso il Lazio Style 1900, lo stesso

documento che porterete in trasferta a in Portogallo.