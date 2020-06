La FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, ha diramato un comunicato. Calciatori preoccupati per il calendario intenso

Il sindacato mondiale dei calciatori, la FIFPro, ha diramato un comunicato ufficiale dove si legge che i calciatori sono preoccupati in vista della ripresa. In particolar modo per via di un calendario molto fitto e per un carico di lavoro cospicuo. Durante le assemblee telematiche svolte dalla FIFPro hanno presenziato anche Chiellini, Sara Gama ed Eriksen.

COMUNICATO – «Il ritorno in campo è stato discusso con giocatori di diverse competizioni ed è rimasto in cima all’ordine del giorno per diverse settimane – si legge nel comunicato -. Alla luce della frammentata situazione in giro per il mondo, i giocatori si sono scambiati opinioni sull’impatto economico della crisi sia sui giocatori che sull’industria calcio. Sono state anche discusse le difficoltà di molti calciatori e della necessità di trasparenza finanziaria.

Come altro elemento prioritario, i giocatori hanno sollevato preoccupazioni sull’impatto che la crisi avrà sul carico di lavoro dei giocatori e sui calendari. Le interruzioni stagionali ridotte e i periodi di recupero ristretti tra le partite sono state le preoccupazioni principali sollevate dai giocatori. La discussione su questo argomento verrà approfondita prima della pausa estiva europea in ulteriori summit.

Riflettendo sugli sviluppi attuali e sul diffuso attivismo dei giocatori nella lotta contro il razzismo, i giocatori hanno discusso della necessità di uno scambio aperto sul razzismo e sulla discriminazione nel settore calcistico e hanno convenuto che ciò richiederebbe un focus specifico tra i giocatori e le parti interessate del calcio»