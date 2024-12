Compleanno Rovella, il centrocampista spegne 23 candeline: gli auguri da brividi della Lazio – VIDEO

Compleanno Rovella, la società biancoceleste ha pubblicato un video da brividi per mandare gli auguri al suo centrocampista

Oggi 4 dicembre compie 23 anni Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio ormai amato da tutti i tifosi biancocelesti per le sue prestazioni in mezzo al campo e per le sue dichiarazioni d’amore nei confronti del club. Di seguito il video da brividi pubblicato dalla società per augurargli un buon compleanno: