Compleanno Rocchi, arrivano gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra , l’ex attaccante biancoceleste Tommaso Rocchi che oggi compie 46 anni.

GLI AUGURI DEL CLUB– «Compie oggi 46 anni l’ex attaccante biancoceleste Tommaso Rocchi.Il centravanti veneziano approdò in maglia biancoceleste nel 2004, realizzando la prima rete con l’Aquila sul petto il 22 settembre dello stesso anno in occasione della trasferta disputata a Brescia. A distanza di pochi mesi, Rocchi sigla anche il suo primo gol personale nel Derby della Capitale: il numero 18 biancoceleste, in particolare, mise a segno la rete del definitivo 3-1 superando con un colpo di testa Pelizzoli e depositando, di conseguenza, la sfera a porta sguarnita. Nove stagioni nella Prima Squadra della Capitale; 293 presenze con l’Aquila sul petto, arricchite da ben 105 gol all’attivo in maglia biancoceleste. In particolare, il centravanti veneziano siglò la sua centesima rete con la Lazio il 30 ottobre del 2011, giorno in cui i capitolini s’imposero per 3-0 al Sant’Elia di Cagliari. Solo Immobile, Piola, Chinaglia, Giordano e Signori sono riusciti, nella storia biancoceleste, a tagliare lo stesso traguardo del classe ’77. Rocchi ha chiuso la sua avventura nella Prima Squadra della Capitale dopo aver vinto una Coppa Italia nel 2009 e la seguente Supercoppa italiana, nella quale l’ex attaccante biancoceleste riuscì a mettere a segno, contro l’Inter del Triplete, la rete del momentaneo 2-0».