COMPLEANNO Pedro, continuano gli auguri dei COMPAGNI ed ex: ecco quelli del TATY CASTELLANOS

Compleanno Pedro, gli auguri sui social del Taty Castellanos per il compagno di squadra, che oggi compie 37 anni

Continuano ad arrivare gli auguri per il compleanno di Pedro da parte dei compagni ed ex della Lazio che hanno giocato con lui in queste tre stagioni (la quarta inizierà a breve) in biancoceleste: dopo quelli di Mattia Zaccagni e dell’ex biancoceleste Luis Alberto di questa mattina, sono arrivati anche quelli del Taty Castellanos. L’attaccante argentino in una storia su Instagram ha pubblicato una foto con il compagno di squadra, al di fuori del campo, che oggi spegne le 37 candeline. Di seguito le sue parole.

AUGURI – «Buon compleanno corqui. Ti voglio bene, goditi il tuo giorno».