Compleanno Milinkovic, gli auguri social della Lazio – FOTO

Milinkovic-Savic spegne oggi 27 candeline: gli auguri social della Lazio per il compleanno del Sergente serbo

Non solo la gara con il Napoli in programma questa sera all’Olimpico ma anche giornata di celebrazione in casa Lazio. Tramite il proprio profilo Twitter infatti, la società biancoceleste ha voluto omaggiare Milinkovic-Savic per il suo compleanno numero 27: