Compleanno Marco Parolo: arrivano gli auguri della Lazio per l’ex biancoceleste

Compleanno Marco Parolo, giorno speciale per l`ex centrocampista biancoceleste!

Di seguito gli auguri della Lazio a Marco Parolo.

COMUNICATO- Giorno da ricordare per Parolo. Marco compie oggi 40 anni. L`ex centrocampista di Gallarate che ha vestito la maglia della Lazio dal luglio 2014 fino al luglio 2022.

In biancoceleste, Parolo ha collezionato 265 presenze e ben 39 reti. Non solo: il numero 16 ha anche conquistato 2 Supercoppe italiane (2017, 2019) e una Coppa Italia (2019). Per lui, anche 36 presenze in Nazionale.