Compleanno Manzini: gli auguri della Lazio e della figlia – FOTO

Il Team Manager, Maurizio Manzini, compie oggi 81 anni. La Lazio sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un messaggio di auguri

Il Team Manager, Maurizio Manzini, compie oggi 81 anni. La Lazio sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un messaggio di auguri: «Dal Presidente, dalla Società e dallo staff i più sentiti auguri di buon compleanno!».

Agli auguri club biancoceleste si è aggiunta anche la figlia con un messaggio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

«Caro Manzo, sin da piccola ho avuto quella curiosità di vedere chi ci fosse dietro quei grandi silenzi, occhi speranzosi, preoccupati e spesso rassegnati.. ti colsi in età adolescenziale e ti volli conoscere da lì sei stato la sfida più grande con me stessa e abbiamo vinto.. sono riuscita ad innamorarmi della tua determinazione, di trovare sempre una soluzione ai problemi, di essere buona e timorata di Dio.. abbiamo vinto anche nelle nostre convinzioni più testarde.. ora hai vinto! hai 81 anni e in questa età puoi vivere o di rimpianti, o di ricordi, o di fallimenti beh.. sii sereno da buon aquila quale sei mi hai insegnato insieme a mamma a volare, essere autonoma e a non perdermi più. Sii felice oggi nel tuo giorno più bello. Tua Manza »