Compleanno Lotito: il bellissimo messaggio del club al presidente biancoceleste!

Compleanno Lotito, bellissimo messaggio della società al patron biancoceleste che festeggia quest’oggi i 67 anni

Di seguito il bellissimo messaggio della Lazio a Lotito per i suoi 67 anni:

Buon Compleanno, Presidente.

In carica dal 19 luglio del 2004, nei suoi quasi venti anni da numero uno della Lazio ha finora conquistato tre Coppe Italia (2008-2009, 2012-2013 e 2018-2019) altrettante Supercoppe italiane (2009, 2017 e 2019), un Campionato Primavera (2012-2013), due Coppe Italia Primavera (2013-2014 e 2014-2015), una Supercoppa Primavera (2014) e un campionato di Serie B Femminile (2020-2021). Sotto la sua gestione inoltre, i biancocelesti sono stati protagonisti in Champions League per tre volte (2007/2008, 2020/2021 e 2023/2024).

Nel 2015, il Presidente Lotito si è aggiudicato il premio Financial Fair Play (organizzato dall`Associazione Italiana Allenatori Calcio e dall`associazione no profit DGS Sport&Cultura) per la rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Società Sportiva Lazio.

Dalla Società, dai giocatori e da tutto lo staff biancoceleste, i più sentiti auguri di buon compleanno.