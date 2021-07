Compleanno Jordan Lukaku, il belga compie 27 anni. Gli auguri della Lazio e del presidente Lotito al giocatore

Giornata di festa per Jordan Lukaku, che spegne 27 candeline. Il belga, non convocato per il ritiro di Auronzo e nuovamente sul piede di partenza, nella scorsa stagione ha giocato nell’Anversa.

Intanto la società e il presidente Lotito augurano al difensore i migliori auguri.