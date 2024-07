Compleanno Di Canio: arrivano gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste

Compie oggi 56 anni Paolo Di Canio.

L’ex attaccante cresce nella Lazio e, dopo un prestito alla Ternana, gioca nella Lazio dal 1987 al 1990.

Torna nella Capitale nel 2004 e rimane fino al 2006, collezionando in totale 20 gol in 124 presenze. Come riportano i canali ufficiali del club.