Compleanno Cragnotti, giorno speciale in casa Lazio: arrivano gli auguri del club biancoceleste – FOTO

Compleanno Cragnotti: giorno speciale per l’ex presidente della Lazio. Il club biancoceleste gli ha dedicato un bellissimo post social

Giornata speciale quella di oggi in casa Lazio. Non solo il compleanno per i 124 anni del club biancoceleste ma anche la festa dello storico ex presidente Sergio Cragnotti che oggi compie 84 anni.

Il club biancoceleste gli ha dedicato un bellissimo messaggio sui propri profili social: