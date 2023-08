Compleanno Colonnese, gli auguri della Lazio. Giorno speciale per l’ex difensore biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra Francesco Colonnese, ex difensore biancoceleste che oggi compie 52 anni.

GLI AUGURI DEL CLUB– «Compie oggi gli anni Francesco Colonnese. L`ex difensore della Lazio spegne 52 candeline. Nato il 10 agosto del 1971 a Potenza, Colonnese arriva nella Capitale nell`estate del 2000, rimane in biancoceleste per 4 anni. Con la Lazio colleziona 29 presenze, così suddivise: 12 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 3 Coppa UEFA».