Compleanno Ciani, gli auguri della Lazio per il gigante francese VIDEO

La Lazio ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video di auguri per il compleanno di Michael Ciani, che oggi compie 37 anni

Un ricordo speciale oggi da parte della Lazio: il club biancoceleste, infatti, ha voluto fare gli auguri sui social a Michael Ciani per il suo compleanno. Il difensore francese compie oggi 37 anni e la società ha voluto celebrarlo riproponendo su Twitter delle immagini storiche.

Nel video pubblicato dalla Lazio, infatti, è stata ricordata la fantastica spazzata del gigante col numero 2 sulle spalle all’ultimo minuto della finale del 26 maggio 2013. Una giocata semplice, ma che aiutò nel suo piccolo alla conquista del trofeo più importante della storia del calcio capitolino. Inoltre, senza un’altra giocata di Ciani, quella partita non sarebbe mai esistita: negli ottavi di finale di quella Coppa Italia, infatti, il francese volò in cielo per pareggiare i conti contro il Siena, sempre a pochi secondi dal fischio finale, permettendo alla squadra di andare ai supplementari e di vincere poi ai calci di rigore. Buon compleanno Michael Ciani e grazie!