Compleanno Bizzarri: arrivano gli auguri della Lazio

Compleanno Bizzarri: arrivano anche gli auguri della Lazio all’ex portiere biancoceleste che oggi festeggia i 46 anni

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha voluto fare gli auguri all’ex portiere Albano Bizzarri che compie oggi 46 anni:

«L’ex portiere argentino della Prima Squadra della Capitale era giunto in maglia biancoceleste nel 2009 ed ha vestito l’Aquila sul petto per quattro stagioni. Nella Lazio, l’estremo difensore ha collezionato 26 presenze, incassando 33 reti. In particolare, Bizzarri ha legato il suo nome a due trionfi: il successo in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter nel 2010 e la vittoria nella Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma».