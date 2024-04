Competizioni europee, nove squadre sono ancora in corsa: la situazione a poche giornate dal termine del campionato

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la corsa per un posto alle prossime competizioni europee è tutt’altro che scontata. Soltanto l’Inter è certa del posto in Champions League, anche se Milan e Juventus hanno un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Inoltre, continua il sogno del Bologna che attualmente occupa il quarto posto in classifica. Anche la Roma, grazie al posizionamento dell’Italia nel ranking UEFA, è in corsa per la Champions League nonostante la quinta posizione.

Con qualche punto di distanza anche Lazio, Atalanta e Napoli si giocheranno fino alla fine la qualificazione alla massima competizione europea o all’Europa League. Infine, c’è la Fiorentina, che ha a disposizione sia la Coppa Italia e sia la Conference League per centrare un posto in Europa.