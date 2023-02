Compagnoni: «Ieri campo brutto, ma ho visto il Sarri-Ball»

Compagnoni, il giornalista commenta a caldo la prestazione della Lazio di ieri sera contro il Cluj, ecco le sue parole

Alla luce del pari tra Cluj e Lazio che ha comunque consentito la qualificazione ai biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Maurizio Compagnoni, ecco le sue parole

PAROLE – Io credo che la partita di ieri non sia stata esaltante, ma ha confermato che quest’anno la Lazio ha qualcosa in più a livello di alternative rispetto allo scorso anno. Ieri ci sono state quattro palle gol in quattro secondi fatico a ricordarle in altre gare, su quella di Vecino strepitoso Scuffet.

Sarri? Non credo che abbia risolto il problema dell’alternativa a Immobile che non c’è. Però ha risolto il problema dell’alternativa a Cataldi nonostante sia stato bocciato palesemente, Vecino ieri ha fatto molto bene nonostante sia stata la prima volta in quel ruolo. ottimo l’inserimento di Casale e Gila, mi è piaicuto anche Basic. L’impegno campionato con la possibilità di andare in Champions è importante. A parte Immobile, ha più alternative. Ieri giustamente si è lamentato del terreno di gioco, ma ho visto quattro cinque azioni di livello. Molto Sarriane