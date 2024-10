Como Lazio, da Castellanos a Noslin: i biancocelesti alla ricerca di gol. La situazione

Como Lazio, le ultime in vista del match di questa sera

La Lazio si prepara alla sfida di stasera col Como. Castellanos non segna dal 16 settembre in campionato, gli ultimi gol risalgono a quasi un mese fa nella gara contro il Nizza.

In Serie A Noslin ha perso terreno dopo le prime due partite, mentre Tchaouna è partito titolare solo contro il Milan, ma i primi veri segnali di scongelamento si sono visti contro Twente e Genoa. Come non parlare di Pedro, specialmente in questo periodo. Come ricorda il Corriere dello Sport, è arrivato a quota 4 gol in 5 partite, da ala e da trequartista. Contro il Como di Fabregas cerca la 300esima vittoria nei primi 5 campionati europei.