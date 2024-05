Colpani Lazio, scambio per convincere il Monza? La contropartita

Colpani Lazio, scambio per convincere il Monza a cedere il giocatore? Ecco la contropartita che potrebbe entrare nell’affare

Come scrive Il Messaggero, la Lazio continua ad osservare con una certa attenzione la situazione legata ad Andrea Colpani, individuato come l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo.

La contropartita per convincere il Monza potrebbe a sorpresa essere Christos Mandas, le cui parate non sono passate inosservate al club brianzolo. I capitolini dovrebbero decidere in quel caso se puntare sul greco o su Provedel, con il primo che, nel secondo caso, potrebbe essere dato anche in prestito.