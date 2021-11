Colonnese: «Lazio presuntuosa, deve cambiare atteggiamento altrimenti...»

Ai microfoni di Notizie.com, Francesco Colonnese, ex calciatore di Lazio e Napoli ha parlato della sfida di domenica

Ai microfoni di Notizie.com, Francesco Colonnese, ex calciatore di Lazio e Napoli ha parlato della sfida di domenica sera:

ATTEGGIAMENTO – «L’atteggiamento è stato da squadra presuntuosa, quando fai queste partite così importanti non puoi entrare in campo in questo modo. Non si possono fare brutte figure. Non sembrava una squadra di calcio di alto livello per la qualità dei calciatori che ha».

PARTITA – «La Lazio è stata sovrastata dal punto di vista del gioco. Un Napoli così forte non si era mai visto, non sai è merito dell’una o demerito della squadra di Sarri. O il Napoli è la più forte di tutti oppure la Lazio è una squadra inesistente. Poteva prendere sei gol, non c’è stata alcun tipo di reazione».

BLACKOUT – «Quando succedono queste debacle è colpa di tutti: dei giocatori in campo, di Sarri, di tutto il gruppo. Chi va in campo sono i giocatori, in generale queste prestazioni non dovrebbero esistere. È un blackout incredibile e non è la prima volta che succede in questa stagione. Vedi Bologna, vedi Verona, ecc… La Lazio deve cambiare rotta, altrimenti si mette male. Fare queste brutte figure sono demoralizzanti per tutto l’ambiente»