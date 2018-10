Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Fulvio Collovati che ha commentato anche le ultime prestazioni di Milinkovic

Questo il giudizio, poco positivo, di Collovati: «Stravedo per Sergej, ma è irriconoscibile in fase offensiva e difensiva. Gli hanno rinnovato il contratto, una mossa del club, ma non vale i soldi che chiede Lotito».