Collovati lancia l'allarme: «In serie A gli attaccanti segnano veramente poco, e in Atalanta-Lazio...»

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Fulvio Collovati fa il punto sulla serie A soffermandosi in particolare sugli attaccanti e sulla loro difficoltà in zona gol citando Atalanta-Lazio

PAROLE – Si segna sempre meno in Serie A, è evidente che c’è una crisi degli attaccanti in Italia. Nella classifica marcatori non vediamo italiani nelle prime posizioni con Scamacca e Immobile entrambi in panchina in Atalanta-Lazio o Retegui che non fa gol da un po’ di partite ma anche prima non aveva grandi numeri. C’è questa tendenza che è consolidata e lo dimostrano i numeri e non è merito delle difese di oggi se gli attaccanti segnano meno. Il Milan è la decima difesa del nostro campionato, subendo 27 gol, ed è terzo in classifica