Colistra: «Scendiamo in campo sempre per vincere. Il mio ruolo...»

Andrea Colistra, centrocampista della Lazio Primavera, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Cosenza in TIM Cup.

PAROLE – «Il gol è stato molto importante in un momento non semplice della partita. Da lì c’è stata un’ottima reazione. Scendiamo sempre in campo per vincere. Mi sono aggregato al gruppo da poco, pensiamo gara per gara. Oggi è arrivata una bella vittoria, da domani inizieremo a pensare al Benevento. L’ambiente è differente, ci compattiamo di giorno in giorno. Da piccolo giocavo da play-maker ma negli ultimi anni agisco da mezzala: il mister a volte mi usa anche da regista, sono a disposizione del tecnico».