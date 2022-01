ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Colantuono ha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia di Salernitana Lazio

Il tecnico dei granata Stefano Colantuono si è espresso ai canali ufficiali del club in previsione di Salernitana Lazio in programma domani. Ecco le sue parole:

LA GARA – «Domani ci attende una partita impegnativa contro un avversario molto forte. Veniamo da una bella vittoria e dovremo giocare col giusto atteggiamento per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultima gara a Verona. Anche questa settimana siamo stati perseguitati dalla sfortuna tra infortuni e nuovi positivi al Covid. In alcuni reparti siamo ridotti all’osso e la situazione è problematica. Nonostante l’emergenza la squadra è molto determinata nel voler fare un’altra grande prestazione e ha grande voglia di fare bene davanti al nuovo Presidente. Oggi il Presidente ha fatto visita al Centro Sportivo e ha parlato in maniera molto positiva con tutti. Ha trasmesso grande entusiasmo e grande carica alla squadra, domani cercheremo di regalare una gioia anche a lui».