Cobolli Gigli: «Lotito? E’ un grande lavoratore che sa fare bene i suoi affari»

Cobolli Gigli, l’ex presidente della Juventus elogia il numero uno della Lazio rilasciando dichiarazioni ai microfoni di TMW

Intervistato da TMW l’ex presidente della Juventus ha rilasciato parole di elogio nei confronti di Lotito, ecco le sue dichiarazioni a riguardo

LOTITO – Io l’ho frequentato per tanto in lega, è un grande lavoratore che sa fare bene i suoi affari. Ha preso la Lazio che era praticamente fallita. Sa vendere e sa comprare. Il fatto che Tare abbia lasciato per far spazio ai pensieri di Sarri è la dimostrazione che il mister dovrebbe stare tranquillo. Lotito caratterialmente è un casino, ingestibile con i suoi cinque telefoni ma è anche una persona molto simpatica