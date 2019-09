Cluj Lazio highlights e gol: esordio in Europa da dimenticare- VIDEO

Cluj Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 1° gara del girone E dell’Europa League 2019/2020

Cluj Lazio highlights / Parte male l’esperienza europea della Lazio, sconfitta sul campo del Cluj per 2-1. Simone Inzaghi, che non ha convocato per la partita Immobile e Luis Alberto, non indovina le scelte di formazione con il tandem Correa-Caicedo che non incide sulla partita. Di seguito le azioni salienti della partita.

CLUJ LAZIO 2-1 – Illude l’iniziale vantaggio biancoceleste, con Bastos al 25′ del primo tempo, i padroni di caso riprendono in mano la partita al 41′ con Deac e nel secondo tempo realizzano il definitivo sorpasso con Omrani (75′). Delusione e amarezza in casa Lazio, l’esordio in Europa è da dimenticare. Ancora una volta la squadra si è fatta rimontare dopo quella subita domenica contro la Spal.