Pasqualin: «Quello di gennaio sarà un mercato interessante»

Claudio Pasqualin, noto procuratore, ha fatto il punto sul prossimo mercato di gennaio: le sue dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Claudio Pasqualin ha parlato così del prossimo mercato di gennaio:

«In realtà non dovremmo aspettarci molto. La situazione economica non lo consente. Il mercato si fa in uscita ma anche in entrata. Pensare alle entrate fa specie. L’esperienza dice che il mercato di gennaio raramente è decisivo. Ma ho la sensazione che sarà un mercato interessante».