Lotito, Champions e non solo: l’obiettivo del presidente

La Lazio e Lotito inseguono il sogno della Champions League ma non solo: il patron può centrare il primo secondo posto della sua storia

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, le ultime nove partite di campionato, a partire da quella di domani sul campo dello Spezia, non serviranno alla Lazio di Claudio Lotito “solo” per centrare il clamoroso posto Champions.

Il presidente biancoceleste insegue anche un altro traguardo, quello del secondo posto. Nell’era Lotito il miglior piazzamento è stato il terzo posto della stagione 2014-2015, mentre nella sua storia oltre ai due scudetti vinti la Lazio ha collezionato anche altri 3 secondi posti: Eriksson (nel ’99) Zeman (’94) e Piola (1936/37).