Lotito: «Immobile? Forse a qualcuno dà fastidio che giochi con noi»

Claudio Lotito, durante l’intervista a Leggo, ha difeso anche Ciro Immobile: l’attaccante viene poco valorizzato dai media

Nel corso dell’intervista a Leggo, Claudio Lotito ha parlato in questi termini di Ciro Immobile:

«Trovo incredibile che un giocatore così non sia celebrato come merita. La Lazio non vuole trattamenti di favore da nessuno. E lo stesso vale per i suoi calciatori. Vorrebbe soltanto che fosse guardata la realtà. Un giocatore che segna moltissimi gol da anni, che è sempre decisivo, con colpi da grande giocatore, va sui giornali per vicende che nulla hanno a che vedere con le sue qualità umane e sportive. Ha vinto la sua Scarpa d’Oro ma forse a qualcuno dà fastidio che stia alla Lazio. Lo conosco e so che ama i tifosi laziali e questa società proprio perché lo fanno sentire ogni giorno importante».

