Lotito tuona: «Troppe chiacchiere intorno a Sarri, nessuna dicotomia»

Il presidente Lotito, ieri presente a Formello, ha voluto smentire attriti e frizioni con Sarri: il progetto prosegue senza alcuna dicotomia

Se a Formello ci si interroga sul momento no della Lazio, dividendo colpe e incomprensioni, Claudio Lotito, ieri presente nel ritiro biancoceleste dove la squadra sta preparando la gara di domani sera contro la Fiorentina e quella di sabato con l’Atalanta, ha voluto chiarire un concetto preciso: Sarri non si tocca.

«Non ci sono dicotomie, tutte chiacchiere. Serve solo tempo per abituarsi a un nuovo modo di giocare». Parole forti e decise, riportate dal Corriere dello Sport che non avranno certamente lasciato indifferente Luis Alberto. Il posto va sudato e lo spagnolo, in panchina nelle ultime tre sfide tra campionato ed Europa League, dovrà lavorare sodo se vorrà essere reintegrato a pieno titolo nel progetto. All’ex Liverpool restano due mesi per capovolgere la situazione altrimenti a gennaio potrebbe arrivare la clamorosa quanto inevitabile separazione.