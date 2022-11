Lotito suona la carica: «Testa solo al Feyenoord»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha caricato la squadra in vista della sfida di stasera contro il Feyenoord in Europa League

Claudio Lotito vuole immediato riscatto dopo la brutta sconfitta di domenica contro la Salernitana. Come riportato da Il Messaggero, il patron ieri a Formello ha catechizzato la squadra per quaranta minuti, spiegando a tutti l’importanza del passaggio del turno e dell’assoluta necessità di non pensare al Derby contro la Roma:

«Testa all’Europa League, voglio tutti concentrati sul Feyenoord. Da giovedì notte penseremo al derby. Cancelliamo subito l’ultima sconfitta».