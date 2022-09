Lotito: «Farò del Molise una grande Lazio. Dove mi metto, risolvo»

Claudio Lotito è stato intervistato dai microfoni de Il Fatto Quotidiano, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre

Manca sempre meno alle elezioni politiche del 25 settembre e – per Il Fatto Quotidiano – Claudio Lotito ha parlato così della sua candidatura:

NESSUNA PROMESSA – «Ho solo detto che questa regione merita una squadra a livello professionistico. Serie B, C, D non so adesso. Farò del Molise una grande Lazio? Presa con 500 milioni di debiti ed ecco dov’ è arrivata. Allora io ti faccio questa premessa di natura generale. Diciamo che è una cornice. Il Molise non merita di essere agli ultimi posti della classifica».

TEMPO PER FARE IL SENATORE – «Dimentichi che dormo tre ore e mezza a notte. Trovo il tempo per tutto. Dove mi metto, risolvo. Alitalia? Me l’ha tolta Di Maio quand’era ministro dello Sviluppo economico. E adesso vedi che fine ha fatto?».

VOLONTA’ – «Io porterò la questione molisana in Senato, qui devono cambiare le cose, non è possibile che una terra così bella sia abbandonata».