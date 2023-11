Lotito al settimo cielo: «Squadra viva come avevo chiesto. C'è una parabola del Vangelo che dice...»

Claudio Lotito è apparso soddisfatto per la vittoria della Lazio ieri sera contro il Celtic Glasgow in Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti alla Camera, Claudio Lotito ha parlato così della vittoria della Lazio contro il Celtic:

«Al di là del risultato che certamente fa piacere, abbiamo visto una squadra viva, compatta, determinata, dotata di ferocia agonistica: è quello che volevo che accadesse. Anche il risultato non è altro che l’espressione dell’atteggiamento con il quale è scesa in campo l’intera squadra. Sconfitta con la Salernitana? C’è una parabola del Vangelo secondo la quale quando uno cade l’importante è che si rialzi. Spero che ieri sia stato il segnale per far capire all’intero club che ci sono le condizioni per far bene, e che se c’è la volontà, la determinazione, lo spirito coeso e umile e la ferocia agonistica si possono ottenere risultati».